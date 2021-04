Também foram notificados mais 103 novos casos confirmados da doença. São 25.746 casos da Covid-19 já registrados em Rondonópolis. Destes, 24.078 já se recuperaram e 1.009 continuam em tratamento contra a doença. Os dados foram divulgados ontem (20) no boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde.

Do total de infectados com o vírus ativo, 922 pessoas estão seguindo tratamento domiciliar contra a Covid-19 em Rondonópolis, e 87 residentes no município estão internados em hospitais da cidade. Há ainda, em unidades de saúde de Rondonópolis, mais 46 pacientes internados em decorrência da Covid que são moradores de outras cidades.