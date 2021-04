Rondonópolis continua com classificação de risco “alto” para a Covid-19. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e foram divulgados ontem (20) pelo Governo do Estado. Além de Rondonópolis, outros 113 municípios do Estado estão na mesma classificação e 27 cidades foram classificadas como de risco “muito alto”. Com essa classificação, a cidade não deve ter alterações significativas no próximo decreto municipal, que, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deve seguir as medidas indicadas em decreto estadual para combate à pandemia de coronavírus.

Ainda sem confirmação da Prefeitura de Rondonópolis, poderá ocorrer uma reunião do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus amanhã (22).

O método para definir a classificação de risco dos municípios foi alterado pelo Governo do Estado em 25 de março. Desde então, não é levado em consideração apenas o número absoluto dos casos dos últimos quatorze dias, mas sim a média móvel dos últimos quatorze dias. Assim, o município não sofrerá uma mudança brusca de um boletim para o outro; a cidade ficará na mesma categoria por pelo menos duas semanas, conforme sua média móvel de casos.

A SES também mudou o cálculo dos casos acumulados. Antes eram considerados os casos acumulados a partir do dia 1º de dezembro de 2020. Com a nova metodologia, a análise será realizada sempre com base nos casos acumulados dos últimos 90 dias. A classificação de risco dos municípios é divulgada semanalmente pelo Governo do Estado sempre às terças-feiras.