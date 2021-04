Um dos projetos aprovado foi o que regulamenta o piso salarial para os agentes de saúde e também de endemias do Município, conforme estipulou o Governo Federal. O outro projeto aprovado foi o que liberou uma subvenção de R$ 390 mil para a Associação Creche Santa Luzia, no Bairro Novo Horizonte.

A sessão da Câmara Municipal antecipada para ontem (20), devido ao feriado de hoje (21), Dia de Tiradentes, resultou na aprovação de apenas dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo. A informação foi repassada pelo vereador Jonas Rodrigues (SD).

“A Prefeitura vai assumir a Creche Santa Luzia, no entanto, a entidade precisará pagar contas e acertos trabalhistas antes de passar a responsabilidade do atendimento para o Município. Por isso, foi liberado esta subvenção”, explicou o vereador Jonas Rodrigues.

Normalmente, a sessão ordinária da Câmara Municipal ocorre sempre na quarta-feira. Mas, a pedido do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), os vereadores realizam ontem, na parte da tarde, quando foram abertas duas sessões extraordinárias para apreciação principalmente de projetos do Executivo.