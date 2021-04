As obras de quatro parques de Rondonópolis continuam se arrastando anos depois de terem sido iniciadas. O Parque das Mangueiras e o Parque do Escondidinho estão há quase 10 anos em construção, com inúmeras paralisações nas obras desde o início em 2012.

Além desses, ainda há outros dois parques em obras na cidade: Parque Natural de Rondonópolis (Seriema) e Parque Encontro das Águas, que também já deveriam ter sido entregues à população. Ao todo, estão sendo investidos mais de R$ 19 milhões na construção dos quatro parques.

A reportagem do A TRIBUNA levantou a situação atual de cada uma das obras junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) e visitou os locais onde serão instalados os parques. Dos quatro, três estão atualmente com as obras em andamento e um está paralisado.

Parque das Mangueiras

Um dos primeiros a ter as obras iniciadas ainda em 2012, o Parque das Mangueiras está praticamente concluído desde dezembro de 2019, quando as obras na parte interna foram finalizadas. Porém, sem poder ser utilizado pela população, o parque já está tomado de mato e com partes da estrutura física começando a se deteriorar, como é o caso visível da quadra de areia. De acordo com a Sinfra, o Parque das Mangueiras ainda não foi entregue, pois o Município encaminhou para a Caixa Econômica Federal (CEF) um pedido de reprogramação da obra, incluindo a pavimentação de outras ruas da região que não estavam incluídas no projeto original, que contemplava apenas a rua em frente ao parque. A Sinfra, no entanto, não fez projeções quanto quando as obras serão retomadas. As obras do Parque das Mangueiras, que tiveram início ainda na primeira gestão do prefeito José Carlos do Pátio, em 2012, estão orçadas em R$ 4 milhões e foram construídas por meio de um convênio com o Ministério do Turismo. Parque do Escondidinho Assim como o anterior, o Parque do Escondidinho teve as obras iniciadas ainda em 2012 e foram paralisadas pela primeira vez em outubro daquele mesmo ano. A construção ficou parada por seis anos e foi retomada apenas em junho de 2018, mas em 2020 foi novamente paralisada.

Conforme a Sinfra, as obras foram retomadas no dia 11 de janeiro deste ano, com a promessa de serem entregues em quatro meses. Na ocasião, a Prefeitura informou que 50% do total da obra já estava concluída.

No entanto, mais uma vez o prazo de conclusão não será cumprido.

Segundo a Sinfra, a obra segue em andamento, tendo sido executado 11,16% até o dia 22 de março quando foi realizada a segunda medição da obra. A empresa solicitou o acréscimo de mais 60 dias no prazo de conclusão, que estava inicialmente previsto e, com isso, a obra não deve ser entregue antes do mês de julho. A Prefeitura de Rondonópolis explica que já foram investidos na obra mais de R$ 4,8 milhões por parte do Governo Federal e pouco mais de R$ 392 mil em recursos próprios do Município. Parque Natural Municipal de Rondonópolis (Seriema)

A promessa é que o Parque Natural Municipal de Rondonópolis, anteriormente denominado Parque da Seriema, seja a maior área natural de lazer da cidade. Localizado na confluência das avenidas Poguba e Otaviano Muniz, na Vila Goulart, o parque tem obras orçadas em R$ 6,9 milhões. A criação do parque teve início ainda na gestão do ex-prefeito Percival Muniz, quando foi dado início aos processos de desapropriações da área que compreende o parque.

Os recursos para a construção do parque foram obtidos por meio da compensação ambiental da empresa América Latina Logística (ALL) em função da instalação do Terminal Ferroviário de Rondonópolis, atualmente propriedade da empresa Rumo. O processo foi intermediado pelo Ministério Público de Mato Grosso e a Justiça.

A obra somente foi iniciada em 2020 a atualmente a Sinfra informa que está em andamento, com a terraplanagem das pistas de caminhada e ciclovia sendo executada. No momento, também se trabalha no reboco do prédio da administração e na execução do contrapiso dos vestiários. Também deve ser iniciada a construção da quadra poliesportiva. Contudo, a Sinfra apontou que a obra está com problemas causados por duas erosões de drenagens já existentes (que acredita-se ser de condomínios da região), o que está atrapalhando os trabalhos de execução. Parque Encontro das Águas O último a ser projetado, o Parque Encontro das Águas Lamartini da Nóbrega está localizado às margens do Rio Vermelho, na região da Vila Aurora. O espaço conta com 50 mil metros quadrados e o projeto prevê a construção de campo de futebol, duas quadras poliesportivas e uma de areia, pista de skate, pista de caminhada, playground, estacionamento, banheiros, mirante, iluminação de Led, espaço para apresentações culturais com arquibancada, fontes de jatos d’água e espelho d’água.

De acordo com a Sinfra, a obra do parque encontra-se atualmente em andamento, sendo finalizado o piso granilite no restaurante e tendo já iniciado a parte de acabamento. Em uma outra frente da obra, está sendo realizada a parte hidráulica e elétrica do vestiário.