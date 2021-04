A presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região (Crefito9), Ingridh Farina, declarou, durante visita a cidade para realização de um curso gratuito sobre “Atualização em Ventilação Mecânica na Covid-19” para os profissionais fisioterapeutas, que é urgente a organização da rede de reabilitação em Rondonópolis, ou seja, colocar em funcionamento o Centro de Reabilitação Pós-Covid, defendido pelo vereador Jonas Rodrigues (SD).

“Nós temos muitos pacientes que sobreviveram à Covid-19, após a terapia intensiva. Pacientes graves que ficaram muitos dias internados. Mas não só eles precisam de reabilitação, mas todos aqueles que passaram por complicações devido à Covid-19, em algum grau, precisam de reabilitação. Nós temos altos índices de pacientes que tem voltado para os hospitais com complicações mais severas por não terem o acompanhamento adequado no pós-Covid. Pacientes tem indo a óbito por não terem sido encaminhados para reabilitação”, atesta Ingridh. “Então, é urgente a organização da rede de reabilitação dentro do programa que chamamos de alta segura, ou seja, o hospital já solicita a continuidade do tratamento do paciente fora do hospital e as equipes de reabilitação prontas para receber os pacientes adequadamente para começar os protocolos de reabilitação. Isso para que ele volte para suas atividades e para o trabalho. Mas sem saúde e sem poder respirar de forma adequada, isso se torna mais difícil”, complementa.

Além disso, a profissional defende que o serviço seja realizado de forma descentralizada, para que o atendimento seja mais amplo e humanizado.

Conforme publicado pelo A TRIBUNA, o poder público municipal tem defendido que o Centro de Reabilitação Nilmo Júnior tem condições de prestar o atendimento pós-Covid na cidade. No entanto, a presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional declarou à reportagem que o local ainda precisa de muitas adequações para prestar este serviço.

“Hoje o ‘Nilmo Júnior’ precisa de várias adequações, mas não apenas de equipe e equipamentos, mas de infraestrutura predial e tudo mais. Este centro poderá ficar para referência, mas precisamos organizar, equipar e estruturar. Além disso, indicar à rede de atenção primária quais as outras estruturas disponíveis para reabilitação pós-Covid”.

De acordo com o vereador Jonas Rodrigues, ele já fez vários encaminhamentos para o poder público para o atendimento pós-Covid.