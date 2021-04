O trecho do Anel Viário de Rondonópolis entre a MT-130 e a BR-163/364, novamente, está repleto de buracos. A obra de recuperação do trecho foi entregue pelo Governo do Estado, oficialmente no dia 7 de fevereiro de 2020, e em menos de um ano, ainda em janeiro de 2021, já começou a apresentar buracos na pista, que agora são em número maior após o período chuvoso. A situação vem causando a indignação de vários leitores do A TRIBUNA.