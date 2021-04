Os problemas enfrentados pelos usuários do INSS aumentaram com a pandemia. As dificuldades para obtenção de auxílios e benefícios estão maiores com agências fechadas e com perícias médicas restritas. Em Rondonópolis, a agência do INSS continua fechada ao público e, até mesmo, advogados não estão sendo atendidos.

Com isso, as dificuldades ficam ainda maiores e muitos têm benefícios suspensos e ficam desamparados.

Consultado pela reportagem do A TRIBUNA, o advogado Nilson Porto, relata as várias situações enfrentadas atualmente por quem necessita dos serviços do INSS. Uma das principais dificuldades está na realização de perícias médicas presenciais.