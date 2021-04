Ela explica que a situação é preocupante, porém foi informada que a Prefeitura já programou a compra com antecedência e com dispensa de licitação para repor o estoque.

“Pelo menos nos próximos 15 dias não há riscos de pacientes nas UTIs do município ficarem sem os insumos necessários. Os 10 leitos de UTIs que foram instaladas pelo Município no Hospital Antônio Muniz, na semana passada, estão todos ocupadas e ainda há pacientes nos leitos de estabilização na Unidade de Pronto Atendimento (UPA)”, disse a vereadora.

Ela ainda explicou que os medicamentos destinados aos pacientes que vão para as unidades do Sentinela estão dentro do protocolo do município, pois não há falta.