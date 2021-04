Novo decreto do Município, cujas medidas passaram a valer ontem (14) em Rondonópolis, pode sofrer alterações na próxima terça-feira (20), quando o Governo do Estado divulgará a nova classificação de risco da cidade para o coronavírus. Mantendo o nível “alto” como nesta semana, o decreto deve seguir o mesmo por mais uma semana. Caso haja alteração para baixo, medidas mais flexíveis podem ser adotadas.

O Município, no entanto, manteve o “toque de recolher” das 21 horas às 4 horas e o fechamento dos estabelecimentos às 20 horas, com exceção de farmácias, serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de imprensa, de transporte individual remunerado de passageiros por meio de táxi, mototáxi e aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis que atendem na modalidade de 24h (menos conveniências), as indústrias, as atividades relacionadas a logística de alimentos e grãos, serviços de guincho, segurança e vigilância privada, de manutenção e fornecimento de energia, água, telefonia e coleta de lixo e as atividades de logística de distribuição de alimentos.