Com os novos óbitos, a cidade chegou a 644 mortes pela doença. De acordo com o boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, não foram incluídos os novos casos positivos da doença registrados nas últimas 24 horas em função da reclassificação da faixa etária dos infectados.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

————————————————————————————

Destes, 23.190 já se recuperaram e 1.102 pessoas continuam em tratamento com o vírus ativo. Em tratamento domiciliar estão 999 pessoas e outras 103 seguem internadas em hospitais da cidade.

A ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) subiu novamente e atingiu 88,3%, com apenas 7 leitos disponíveis. Ontem, 23 pacientes estavam internados na UTI do Hospital Regional de Rondonópolis, que ainda contava com 7 leitos vagos.