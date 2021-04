Levantamento do A TRIBUNA realizado a partir de dados do boletim epidemiológico da Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde, mostram que Rondonópolis voltou a registrar redução na quantidade de pessoas com o vírus ativo da doença. A quantidade de pessoas com o vírus ativo reflete diretamente o crescimento no número de infectados e, consequentemente, na quantidade de pessoas internadas. Em 15 dias, a redução no número de pacientes com o vírus ativo foi de aproximadamente 26%.

Com aumento no número de infectados a partir do início de março, a quantidade de pessoas com o vírus ativo subiu significativamente ao longo do mês, passando de 405 pacientes em 1º de março para 884 depois de 15 dias, em 15 de março, e chegando a 1.559 em 31 do mesmo mês.

O número de infectados com o vírus ativo seguiu alta no início deste mês e passou a reduzir a partir de 5 de abril, quando 1.424 pessoas ainda seguiam com o coronavírus ativo e em tratamento da doença. A queda na quantidade de pacientes com o vírus ativo vem ocorrendo lentamente e, em 10 de abril, o número de pessoas com o coronavírus ativo chegou a 1.336. Ontem (14), havia caído mais um pouco e chegou a 1.102.

Essa queda é refletida pela redução na média diária de infectados pela Covid-19. Conforme dados dos meses de março e abril, a média diária de novos casos da doença caiu de 113,8 casos por dia em março para 98,5 em abril. Mesmo que a diminuição ainda são seja tão grande, já refletiu também no número de internações.

O mês de março começou com 47 pacientes moradores de Rondonópolis internados em hospitais da cidade, subindo para 111 depois de 15 dias e terminando o mês (31 de março) com 136 pessoas internadas em tratamento para a doença.