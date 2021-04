Representantes do setor de bares e restaurantes de Rondonópolis devem definir hoje (15) quais as ações que serão adotadas diante da manutenção do fechamento dos estabelecimentos do setor às 20 horas em novo decreto municipal. Os empresários do setor explicam que a determinação de fechamento das atividades às 20 horas inviabiliza o funcionamento dos estabelecimentos, principalmente, os de atividade noturna.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

Há 45 dias com restrições no horário de funcionamento, o setor acumula prejuízos. A empresária Neumara Resmini, representante da Associação Rondonopolitana de Bares e Restaurantes, conta que as dificuldades dos empresários e trabalhadores do setor são grandes.

“Um levantamento com parte das empresas do setor apontou que em 45 dias, foram contabilizadas 894 demissões. Além disso, há muitos trabalhadores sendo afastados e em férias. Há empresas que não têm conseguido pagar as rescisões trabalhistas e isso nos preocupa muito”.

Ela explica que representantes do setor se reuniram semana passada com o prefeito José Carlos do Pátio e havia a expectativa que, com a reclassificação de risco do Município de “muito alto” para “alto” quanto a contaminação pela Covid-19, o horário de funcionamento fosse ampliado.