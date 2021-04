De acordo com dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem (13), mais 130 novos casos da doença foram registrados em 24 horas. São 24.936 pessoas que se infectaram com o coronavírus. Destes, 23.190 pessoas já se recuperaram da doença e 1.105 continuam em tratamento com o vírus ativo.