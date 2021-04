Com a reclassificação de Rondonópolis em relação ao risco de contaminação para a Covid-19 (agora “alto” – não mais “muito alto”), uma reunião do Comitê de Gestão de Crise para o Coronavírus foi realizada na noite de ontem (13), ficando definido que um novo decreto será publicado com alterações válidas a partir de hoje (14). Segundo a Prefeitura, o comércio está autorizado a voltar a funcionar e as aulas presenciais nas escolas particulares podem retornar. Será mantido, no entanto, toque de recolher após as 21h com permissão de abertura dos estabelecimentos até as 20h.

O Comitê também definiu pela liberação do funcionamento de supermercados aos sábados e domingos até as 20h. No caso das Igrejas, poderão funcionar também até as 20h de segunda-feira a sexta-feira, bem como aos sábados e domingos, porém devem manter a lotação de até 50% do espaço.

Também não há restrições quanto a venda e consumo de bebidas alcoólicas na cidade de Rondonópolis. O novo decreto municipal ainda não havia sido publicado até o fechamento desta edição do A TRIBUNA. Mas deve começar a valer já a partir de hoje. As alterações foram informadas pelo prefeito José Carlos do Pátio após reunião do Comitê realizada na Prefeitura. Pátio afirmou que a reclassificação do município, que saiu do risco “muito alto” para “alto”, somente foi possível após a implantação de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz e mais 20 no Hospital Regional de Rondonópolis. O prefeito lembrou que Rondonópolis chegou a ter mais de 50 pessoas aguardando uma vaga de UTI e, com mais 30 leitos, foi possível zerar essa fila.