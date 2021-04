O descontentamento dos comerciantes de Rondonópolis diante da situação imposta pelos decretos do Município e Estado que impediam o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais como lojas de confecções, eletrodomésticos, entre outras, culminou ontem (13) com uma manifestação em frente a Prefeitura, depois de uma ação conjunta entre a Polícia Militar e Vigilância Sanitária do Município de fechamento de vários estabelecimentos comerciais no Centro.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

A situação gerou grande mobilização dos comerciantes, que, no final, acabou resultando na articulação pela alteração de classificação de risco do município e na publicação de novo decreto municipal.

Ocorre que o decreto municipal até então em vigor impede apenas que alguns estabelecimentos considerados não essenciais pelo Decreto Federal 10.282 abram as portas.

Além disso, o comércio já vem fragilizado desde o início da pandemia com constantes determinações de fechamento. Os comerciantes também não concordam com o impedimento de abertura estar ocorrendo em Rondonópolis e não em outras cidades de Mato Grosso que deveriam estar cumprindo as mesmas determinações. A REAÇÃO Até ontem, o comércio estava funcionamento normalmente baseando-se em entendimento jurídico do que é estabelecido no Decreto Federal 10.282 como atividades essenciais e acessórias, porém sob a alegação de descumprimento dos decretos municipal e estadual uma ação da PM e da Vigilância Sanitária no Centro resultou no fechamento de parte das atividades. Os comerciantes reagiram e se deslocaram para a Prefeitura Municipal em protesto contra a ação. O grupo de cerca de 100 comerciantes chegou a bloquear a passagem de veículos no Rua Dom Pedro II no bairro Vila Aurora, próximo a Prefeitura, mas liberaram a via logo depois.

Em frente a Prefeitura, eles pediram que pudesse manter os estabelecimentos abertos e, depois de menos de uma hora e de uma conversa com representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal, alguns comerciantes reabriram as portas na região central e voltaram a trabalhar normalmente.

Um dos empresários que liderou a manifestação, Márcio Boca, explicou que o protesto foi organizado rapidamente após a ação da PM e Vigilância Sanitária e contou com o apoio de muitos comerciantes que estão sendo prejudicados com os decretos do Município e Estado.

“Não concordamos que uma loja de roupa, calçado, eletrodoméstico não seja considerada essencial e seja obrigada a fechar as portas. Toda vez que se discute um novo decreto é sempre o comércio o primeiro que se levanta a possibilidade de fechamento”.

Para o empresário, as mesmas pessoas que ficam nas filas dos bancos, das lotéricas e lotam supermercados, são as que frequentam as lojas, mas para eles há permissão de funcionar enquanto muitas lojas não podem. “Sei que a dificuldade é de todos que estão fechados e por isso queremos trabalhar”, diz. Além disso, Márcio Boca ressalta que a fiscalização geralmente fica concentrada no comércio da região central da cidade e os centros comerciais localizados nos bairros acabam abrindo as portas e trabalhando normalmente. Segundo ele, o problema é que o contingente da PM e da Vigilância Sanitária é pequeno e não consegue fiscalizar a cidade toda que tem quase 300 mil habitantes. Com o protesto, os comerciantes que se concentraram em frente a Prefeitura foram atendidos. O empresário explica que houve um diálogo muito importante com representantes do poder público. Os comerciantes foram recebidos pelo vereador Reginaldo dos Santos, que é líder do prefeito José Carlos do Pátio, e foi dele que tiveram a garantia “verbal”, conforme explica Márcio Boca de que poderiam abrir as portas.

“Nós abrimos e vamos abrir nesta quarta-feira novamente. Fomos muito bem recebidos na Prefeitura e tivemos a garantia verbal de que poderíamos seguir trabalhando, porém cobramos um novo decreto que nos garanta legalmente o direito de abrir e trabalhar (o que acabou saindo no período da noite)” .