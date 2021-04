Começa hoje (14) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em Rondonópolis. A Secretaria Municipal de Saúde informou que 21 unidades básicas de saúde estarão recebendo o público-alvo para a vacinação contra a gripe (H1N1). Nesta primeira etapa devem se imunizar contra a influenza as crianças com idade compreendida entre seis meses de menores de 2 anos (até 1 ano, 11 meses e 29 dias), as puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde que atuam em hospitais e comunidades indígenas.

O coordenador do Departamento de Saúde Coletiva de Rondonópolis, Paulo Padin, explicou que para manter as duas companhas de vacinação em andamento (gripe e Covid-19) e evitar aglomerações nas unidades básicas de saúde, as imunizações não irão ser realizadas nos mesmos locais.

A vacinação contra a gripe (H1N1) acontece nos postos de saúde São Francisco, Jardim Adriana, Alfredo de Castro, André Maggi, Jardim Assunção, Belo Horizonte, Bom Pastor, Caic, Vila Cardoso, Cidade Alta, Conjunto São José, Dom Osório, Jardim Iguaçu, Industrial, Ipê, Itamaraty, Itapuã, Marechal Rondon, Mathias Neves, Padre Rodolfo, Paineiras, Parque São Jorge, Sumaré e Policlínica Central. O atendimento para a vacinação contra a gripe nestes postos de saúde será das 8h às 11h e das 13h às 17h. A orientação é que seja levada documento pessoal, cartão do SUS e cartão de vacinação. Vacinação contra a Covid-19 para 62 anos Já a vacina contra a Covid-19 segue sendo realizada no Estádio Municipal Luthero Lopes em sistema drive thru e na Escola Estadual Pindorama. Hoje devem se vacinar os idosos com 62 anos ou mais.

No drive thru, o atendimento funciona das 8h às 16h e na Escola Pindorama das 8h às 11h para mulheres e, no período da tarde, das 13h às 16h para os homens.