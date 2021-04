Entre os óbitos ocorridos no fim de semana, está o do empresário Ney Farinazzo, proprietário da antiga Cola Bem, que faleceu de covid-19 na madrugada deste domingo (11).

Ele estava na UTI da Santa Casa de Misericórdia e foi sepultado na tarde do domingo, no Cemitério da Vila Aurora. Em nome dos rancheiros do Km 14 da Rodovia do Peixe, onde Ney também tinha um rancho, Horácio de Oliveira Matos, amigo da vítima, externou para o A TRIBUNA o sentimento de tristeza e consternação pela morte do antigo empresário.