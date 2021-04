Com a abertura de mais 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Rondonópolis, a cidade zera a lista de espera por uma vaga no tratamento intensivo depois de 45 dias. Ontem (12), conforme dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, a ocupação das UTIs nos hospitais de rede pública da cidade era de 71,7%, com três leitos disponíveis no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz e mais 15 disponíveis no Hospital Regional de Rondonópolis.

Rondonópolis passou a contar a partir do último domingo (11) com um total de 60 leitos de UTI Covid na rede pública. Atualmente, são 20 leitos na Santa Casa de Misericórdia, 30 leitos no Hospital Regional de Rondonópolis e 10 leitos no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz.

Ontem, a Santa Casa contava com 21 leitos ocupados, sem vagas disponíveis, o Hospital Regional com 15 vagas de UTIs ocupadas e o Hospital Municipal com 7 leitos ocupados. No Hospital Unimed, 10 leitos de UTI estavam com pacientes.

