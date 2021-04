O governador Mauro Mendes iniciou articulação para garantir a imunização contra a Covid-19 dos profissionais da Educação no Estado. A proposta é de que seja destinado o percentual de 10% das doses que chegarem a Mato Grosso aos profissionais das redes de ensino estadual e municipal, além da rede particular.

“Estamos buscando a aprovação junto aos Ministérios Públicos Federal e Estadual e também do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (Cosems/MT), para que os profissionais da Educação sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 em todo o Estado”.

De acordo com o chefe do Executivo Estadual, a vacinação dos profissionais da educação terá início após a imunização de todos os agentes das forças de segurança, que estão recebendo as vacinas desde a semana passada. A proposta também passará por validação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-MT).

