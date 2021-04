A não abertura de 20 novos leitos de UTI Covid-19, que estão totalmente montados no Hospital Regional de Rondonópolis, vem causando, desde a última sexta-feira (9/4), embate entre Município e Estado. Vários vereadores foram até a unidade hospitalar, buscando respostas sobre o motivo do não funcionamento dos leitos, considerando a situação crítica da pandemia na cidade.

Entre esta sexta-feira (9) e sábado (10), os vereadores se mantiveram de plantão no Hospital Regional cobrando a abertura dos 20 leitos, que estariam montados desde o último dia 4 de abril. “Na sexta-feira estive no Hospital Regional com o secretário de Saúde, Vinícius Amoroso.