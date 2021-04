Rondonópolis registrou ontem (8/4) mais 6 mortes pela Covid-19. O Município já tem 620 óbitos pela doença confirmados desde o início da pandemia. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, que aponta ainda que há mais 6 óbitos ocorridos nos meses de março e abril ainda em investigação. Apenas nos oito primeiros dias de abril, a cidade já registrou 40 mortes. Média de 5 mortes por dia. Essa é a maior média diária de mortes pela doença desde o início da pandemia. Em julho de 2020, quando Rondonópolis registrou o maior número de mortos da pandemia com 115 óbitos em um mês, a média diária ficou em 3,70 mortes.

Ontem, perderam a vida duas mulheres com 80 e 38 anos e mais quatro homens, com 86, 57, 84 e 78 anos. As mortes foram registradas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Santa Casa de Rondonópolis e no Hospital Unimed.

Nas últimas 24 horas também foram confirmados mais 154 novos casos da Covid-19. No total, 24.494 pessoas se infectaram com o coronavírus desde o início da pandemia em Rondonópolis. Destes, 22.392 pacientes se recuperaram da doença. Ainda há 1.482 pessoas em tratamento com o vírus ativo. Na cidade, 1.379 pessoas estão em tratamento domiciliar e 103 moradores de Rondonópolis estão hospitalizados. No entanto, os hospitais da cidade estão com 148 pacientes internados. 41 deles são moradores de outros municípios.

Ontem haviam 49 pacientes internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 13 em leitos semi-intensivos e 86 em enfermarias. A cidade tinha apenas um leito de UTI disponível ontem no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz, onde 7 pacientes estavam internados.