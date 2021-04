O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) irá decidir hoje (9/4) se mantém ou flexibiliza as medidas do decreto municipal que está em vigor, no enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Ontem, o prefeito se reuniu para ouvir representantes do comércio de vários segmentos, os quais reivindicam flexibilização das medidas do decreto municipal com base no estadual.