Dados do boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado ontem (7) pela Secretaria Municipal de Saúde mostram que Rondonópolis registrou mais 6 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Além desses, mais um óbito que ocorreu em 30 de março foi incluído no boletim. No total, 614 pessoas já perderam a vida na cidade pela Covid-19.

Entre as pessoas que perderam a vida ontem para a Covid-19 em Rondonópolis estava um jovem de 29 anos, que morreu no Hospital Regional.

Também foram registrados os óbitos de mais dois homens no Hospital Unimed, com 43 e 47 anos, uma mulher de 52 anos no Hospital Unimed, um homem de 44 anos na Santa Casa e uma mulher de 86 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Uma dessas vítimas é o engenheiro agrônomo de Rondonópolis, Marcus Vinícius de Castro Figueiredo, de 47 anos, que faleceu ontem por complicações da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Unimed há 22 dias e acabou falecendo. O velório será realizado hoje (8) a partir das 7h na Capela Mortuária do Cemitério da Vila Aurora. O sepultamento está marcado para ocorrer às 15h no mesmo cemitério.

Ontem, o Município registrou ainda mais 185 novos casos confirmados da doença. São 24.340 pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia em Rondonópolis. Destas, 22.236 já se recuperaram da doença e 1.490 continuam em tratamento.

Rondonópolis tinha ontem 1.383 pessoas em tratamento domiciliar e 107 internados. Nos hospitais da cidade o total de pessoas internadas (moradores de Rondonópolis e outros municípios) era de 157. Destes, 43 estavam em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 16 em leitos semi-intensivos e 98 em enfermarias. O Hospital Regional de Rondonópolis tinha 8 pacientes internados na UTI e dois leitos livres. Na Santa Casa eram 20 pacientes. No Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz 6 pacientes estavam internados na UTI e no Hospital Unimed eram 9 pacientes. Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 16 pacientes estavam internados em leitos semi-intensivos.

Ainda, conforme dados da Central de Regulação do Município, 17 pacientes aguardam uma vaga em um leito de UTI em Rondonópolis. Covid em Mato Grosso O Estado registrou ontem (7) mais 112 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, Mato Grosso já confirmou 8.346 mortes pela doença. São 323.191 pessoas infectadas com o coronavírus desde o início da pandemia. Ontem, mais 3.213 casos foram confirmados. 298.627 pessoas já se recuperaram da doença.

Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES), nos últimos 10 dias, após um crescente no número de internações nos leitos hospitalares, Mato Grosso registra uma pequena queda no número de pacientes hospitalizados. Em 28 de março eram 2.427 pacientes internados e no último boletim divulgado esse número reduziu para 2.139.