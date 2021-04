Rondonópolis começou ontem (7) a vacinação dos profissionais das forças de segurança em drive thru realizado no período da tarde no Estádio Luthero Lopes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, neste primeiro dia foram imunizados 293 profissionais da Polícia Militar, Corpo dos Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e agentes de fiscalização de trânsito.

Hoje (8), a partir das 8h, vão receber a vacina no drive thru do Luthero Lopes os profissionais que integram a Polícia Militar, a Politec, a Polícia Judiciária Civil, a Polícia Federal e a Polícia Penal.