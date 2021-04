Rondonópolis chega a 607 mortos com mais 8 registros de óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado ontem (6) pela Secretaria Municipal de Saúde. Ontem foram registradas as mortes de quatro homens e quatro mulheres. Cinco apresentavam outras comorbidades além da Covid-19 segundo os hospitais.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

Os demais não tinham nenhum tipo de doença prévia. Os óbitos ocorreram na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Santa Casa de Rondonópolis, no Hospital Regional de Rondonópolis e no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz. As pessoas que perderam a vida ontem tinham entre 35 e 72 anos.

Também ontem a Diocese de Rondonópolis informou que o padre William Patrick Mauric, pároco da Paróquia São José e Nossa Senhora Aparecida em Alto Taquari, faleceu vítima da Covid-19 na Santa Casa de Rondonópolis. Segundo a diocese, o padre estava recuperado da doença desde 29 de março, mas no dia 2 de abril teve uma piora em sintomas renais e acabou vindo a óbito agora por complicações causadas pela Covid-19. O velório e o sepultamento serão na cidade de Alto Taquari. Apesar de ter falecido em um hospital de Rondonópolis, o óbito do padre não está incluído entre as oito mortes registradas ontem em Rondonópolis, pois ele não era residente na cidade. O óbito do padre constará nos registros da cidade de Alto Taquari, local em que residia.

A cidade também notificou ontem mais 108 casos da doença e chegou ao total de 24.155 infectados desde o início da pandemia. Destes, 22.136 se recuperaram da Covid-19 e 1.412 pessoas continuam em tratamento contra a doença em Rondonópolis.

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da cidade também permanecem lotadas e fecham mais um dia sem vagas disponíveis. Eram 48 pacientes internados em leitos de UTI ontem em hospitais da cidade. No Hospital Regional, 11 pacientes estavam na UTI. Na Santa Casa 21 em tratamento intensivo e no Hospital Municipal eram 6. No Hospital Unimed 11 pacientes estavam internados em leitos de UTI. Na UPA, 11 pacientes estavam internados em leitos semi-intensivos. Essa unidade de saúde contava com 4 leitos disponíveis. Os hospitais de Rondonópolis tinham ainda mais 85 pacientes internados em leitos de enfermarias da rede pública e privada de saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, do total dos pacientes internados em UTIs e enfermarias de Rondonópolis, 39 eram residentes em outros municípios. Ontem, 22 pessoas aguardavam na fila por uma vaga em tratamento intensivo. Covid-19 em Mato Grosso

No Estado foram registradas ontem mais 106 mortes pela Covid-19. Mato Grosso tem 8.234 óbitos em decorrência do coronavírus desde o início da pandemia. São 319.978 casos confirmados da Covid-19, sendo 2.724 novas confirmações da doença nas últimas 24 horas.