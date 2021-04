O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, sancionou, no dia 01 de abril, as leis 11.342/21 e 11.343/21, que prorrogam, respectivamente, o prazo de vencimento para o recolhimento tanto da cota única, quanto das diversas parcelas – para os contribuintes que optarem por pagar a prazo – do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) e, ainda, a data para recadastramento anual obrigatório dos taxistas e mototaxistas.

As medidas foram tomadas levando em conta as dificuldades que a epidemia mundial de coronavírus tem causado às finanças do cidadão rondonopolitano e buscando suavizar seus impactos. Conforme a lei 11.342/21, fica adiada de 14 de abril para 14 de maio a cobrança da conta única e da primeira prestação do IPTU e da CIP.