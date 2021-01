Ano após ano, em todo período chuvoso, o mesmo problema de erosões leva muitos transtornos para moradores, empresários e turistas que precisam utilizar a Rodovia do Peixe – a MT-471. Em 2021 o primeiro grande deles já foi registrado, com o rompimento parcial da pista sentido clube do Sispmur, após as chuvas registradas.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra/MT) realizou um serviço paliativo no local, que permite a trafegabilidade na pista, mas que não resolve o problema em definitivo. Bem ao lado da obra realizada, é possível ver a erosão que cresce a cada dia e, com algumas chuvas, engolirá facilmente o trabalho que foi feito.