O ex-prefeito de Rondonópolis e também ex-deputado federal Adilton Sachetti, que foi entubado em uma Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, no último dia 23, teve o quadro médico definido neste sábado (30), como em evolução, com boas perceptivas de recuperação, inclusive com a já retirada da sedação. A informação foi repassada pela esposa de Adilton, Lidiane Campos.

“Bom dia! Dr marcos me ligou tirou toda sedação do Adilton, agora estão esperando ele acordar, isso às vezes demora um pouco, mais depende de paciente para paciente, mas já tiraram a sedação! Agora é esperar para extubar ele!”, informou Lidiane em um grupo de amigos pelo aplicativo Whatsapp, na expectativa do marido sair da entubação a qualquer momento.

Adilton chegou hoje (30) ao 19° dia da contaminação.

Conforme apurado pela reportagem, Adilton completará 65 anos no dia 5 de fevereiro deste ano, sendo assim, ele faz parte do grupo considerado de risco.