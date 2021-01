O Palmeiras é o grande campeão da Copa Libertadores 2020. O Verdão venceu o Santos neste sábado (30), no Maracanã, por 1 a 0, e conquistou o segundo troféu da competição em sua história. O gol do título palestrino saiu já nos acréscimos, aos 53 minutos do segundo tempo, marcado por Breno Lopes.

Com a vitória na decisão no Rio de Janeiro, além da glória eterna, o Verdão será o representante do futebol sul-americano no Mundial de Clubes da FIFA. A competição tem seu início marcado para o próximo dia 4 de fevereiro.

A partida começou bastante disputada, com os dois times se estudando bastante e dando poucos espaços aos adversários. O Santos tinha mais posse de bola, mas foi do Palmeiras a primeira chance de gol da partida. Aos 11 minutos, Rony recebeu na esquerda, arrancou e cruzou na área, buscando Luiz Adriano. O goleiro John espalmou e afastou o perigo. Dez minutos mais tarde, Soteldo recebeu na esquerda e cruzou rasteiro, mas Luan apareceu e salvou o Verdão. Aos 36, Raphael Veiga recuperou a bola no ataque, invadiu a área do Santos e bateu cruzado. A bola fora para fora, passando muito perto do gol do Peixe. Dois minutos depois, Felipe Jonathan cruzou e Marinho quase chegou para completar.

O jogo ficou mais aberto no segundo tempo. Logo aos sete minutos, Gabriel Menino recebeu na direita, puxou para dentro e cruzou no segundo pau. Rony se esticou ao máximo e quase marcou de cabeça. Na marca dos 13, Soteldo rolou e Marinho cruzou na medida. Lucas Veríssimo apareceu bem e desviou, mas a bola foi para fora.