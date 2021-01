A média móvel é uma forma mais precisa de sabermos como a doença está avançando no Município, porque de forma matemática ela “compensa” desvios como muitos óbitos num único dia ou a queda que pode ocorrer nos fins de semana.

Esses indicadores permitem mostrar se as mortes causadas pelo novo coronavírus estão aumentando, diminuindo ou estáveis, bem como se os novos casos que são registrados diariamente estão em disparada, estáveis ou em queda.

Para fazer essa análise, foram verificados os boletins epidemiológicos da Prefeitura de Rondonópolis entre as semanas dos dias 08 a 15 de janeiro e 23 a 29 de janeiro, tanto para os óbitos como para as notificações de novos casos.

Com relação aos novos casos confirmados, entre 08 a 15 de janeiro, a média diária de novos registros de pessoas infectadas pelo novo coronavírus foi de 62,1 em Rondonópolis. Já a média de infectados entre 23 e 30 de janeiro foi de 90,2 por dia, o que mostra que a curva de contaminação cresceu, apresentando alta de 45,24%.

Entre os dias 08 e 15 de janeiro, a média móvel diária de óbitos em Rondonópolis foi de 1,4. Já entre os dias 23 e 29 de janeiro, a média móvel foi de 1,5. Apesar de apresentar um pequeno aumento de 7,1%, o dado mostra que os casos de óbitos por Covid-19 no Município estão estáveis, já que a média móvel só considera mudanças de parâmetro o aumento registrado acima de 15% para mais ou para menos.

Mesmo com o número de óbitos considerado estável, é importante lembrar que 10 pessoas morreram entre 08 e 15 de janeiro, e 11 pessoas morreram entre 23 e 29 de janeiro. Somadas as mortes registradas nos outros dias do mês de janeiro, entre 01 e 29, foram 38 vidas perdidas para a doença.