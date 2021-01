Com a proibição das aulas presenciais para crianças menores de 12 anos na rede privada em Rondonópolis, diretores de escolas particulares da cidade se sentem injustiçados com a decisão. Esse segmento educacional cobra a possibilidade da volta às aulas presenciais, desde que adotadas as medidas de biossegurança, considerando os prejuízos que vem tendo com desistência de alunos ou impossibilidade de atuação.

Segundo a empresária do ramo da educação e professora Paula Costa, em outros municípios como Sinop no ano passado, as aulas presenciais foram suspensas por apenas dois meses, durante o período inicial da pandemia do novo coronavírus, e em nada influenciou nas estatísticas de contaminação e mortes pela Covid-19.