O Palmeiras deu sequência na tarde de ontem (28), no Estádio Nilton Santos (o Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ), à preparação para a final da Copa Libertadores contra o Santos, amanhã (30), às 16h, no Estádio do Maracanã.

A equipe alviverde chegou ao estádio às 15h, e os atletas fizeram trabalhos preventivos e ativação muscular no vestiário até 16h.

Na sequência, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou trabalhos técnicos e táticos. O treinador português e seus auxiliares orientaram bastante durante a movimentação. Por fim, separados em dois grupos, os atletas aprimoraram bolas aéreas (defensivas e ofensivas) e cobranças de faltas e pênaltis.

Em tratamento de lesões, os atacantes Wesley e Luan Silva cumpriram cronograma com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance na lateral do gramado.

O Verdão treina novamente hoje (29), no mesmo estádio, às 15h30, quando encerrará a preparação. Antes, às 13h45 haverá um reconhecimento no palco da partida.

Anterior ainda ao reconhecimento (às 13h15), Abel Ferreira e o zagueiro Gustavo Gómez concederão entrevista coletiva.