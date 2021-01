Nas últimas 24 horas, mais 97 casos de Covid-19 foram confirmados na cidade. Com isso, já são 17.651 rondonopolitanos infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia, com 16.465 pacientes já recuperados.

Mais duas mortes em decorrência da Covid-19 foram confirmadas em Rondonópolis. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, anteontem (27) uma mulher de 86 anos morreu na Santa Casa, sendo que a mesma tinha como comorbidade problemas na vesícula, e um homem de 83 anos morreu na terça-feira (26), na UPA, sendo que o mesmo não apresentava comorbidades. Com mais esses dois óbitos, a cidade chega a 463 vidas perdidas por causa do coronavírus.

No momento, o município tem um número alto de pessoas infectadas, 723 no total, o que demonstra que a contaminação segue em evolução nesta segunda onda da pandemia. Desses casos, 681 estão em isolamento domiciliar e 42 estão hospitalizados.

No fim da tarde de ontem (28), 33 pessoas ocupavam leitos de UTI, 3 pessoas ocupavam leitos semi-intensivos e 21 ocupavam leitos de enfermaria. Do total de pacientes internados, 15 casos são ainda tratados como suspeitos e aguardam o resultado de testes.

Com relação a ocupação de leitos de UTI do Sistema Único de Saúde – SUS, ontem a cidade tinha somente duas vagas disponíveis, sendo uma na Santa Casa e uma no Hospital Regional. Vale lembrar que os leitos atendem toda a região de Rondonópolis.

Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde de ontem, 213.734 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 5.069 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.