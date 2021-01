O Hospital Regional de Rondonópolis ainda está com problemas para atender as demandas de cirurgias ortopédicas e próteses. Nesta semana, a estagiária do curso de Biblioteconomia da UFR Cleire Aparecida da Silveira, 54 anos, esteve pela segunda no Hospital Regional para uma cirurgia de punho, chegou a ir para o centro cirúrgico, mas não conseguiu o procedimento devido a falta de materiais.

“No mês de dezembro do ano passado fui encaminhada da UPA para o Hospital Regional pela primeira vez para esta cirurgia de punho. Não fui atendida devido a falta de material. Agora pela segunda vez, após agendamento, fui para o hospital após fazer vários exames para a realização da cirurgia e ainda ficar em jejum horas antes, e somente após 30 minutos, já na sala de cirurgia, me informaram que não havia o material necessário para o procedimento. Falaram que faltou a âncora da cirurgia, que seria uma peça principal do procedimento” , disse Cleire Silveira.

Ela explicou que ficou frustrada com a situação, uma vez que paga altos impostos e esperava um atendimento com dignidade.

“O Brasil é o país onde os impostos são os mais caros. O SUS é o melhor plano de saúde do mundo, mas está sucateado devido a corrupção e má gestão, que acabam deixando o sistema sucateado. Gostaria de receber o retorno do poder público do que pago em impostos, com serviços com mais decência” , externou.