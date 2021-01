Faleceu dia 24/01/2021, no Hospital de Taguatinga Tocantins, de falência múltipla dos órgãos, aos 96 anos de idade, de modo tranquilo e suave Jovencina Gomes de Siqueira. Simplesmente como uma vela que se apaga. Era minha sogra. Pessoa simples, amiga, sem nenhuma vaidade, e pode-se dizer a matriarca de Taguatinga, pois todos a conheciam e a queriam bem e quem pedia ajuda e ela com maior prazer ajudava de alguma forma, com alegria e simplicidade de sempre. Viúva há algumas décadas, sem nunca reclamar ou esmorecer. Era extremamente lúcida e ativa. Nada passava despercebido ante seus olhos. Um exemplo em vida. Uma mulher extraordinária, de uma fibra inquebrantável e com muita história pra contar ao longo de décadas.

Foram 96 anos bem vividos, porém com as dificuldades que a vida oferece, mas com fé em Jesus Cristo e as bênçãos de Nossa Senhora da Abadia, padroeira da cidade.

Teve 13 filhos, porém estão vivos nove (9) espalhados por esse imenso Brasil: Pedro (Taguatinga/TO), Maria Aparecida (Cida) (Goiânia/GO), Moisés (Rondonópolis/MT), Teresinha (Rondonópolis/MT), Fátima (Taguatinga/TO), Regina (Primavera do Leste/MT), Nenita (Taguatinga/TO), Cássia (Taguatinga/TO) e Alano José (Campo Verde/MT). Netos são vinte e sete (27), bisnetos são trinta e um (31).

Minha esposa é a Teresinha e sentimos muito, uma grande perda, pois em vida Jovencina era mais que uma mãe, era “luz” para todos, como um farol a orientar os navios em segurança em alto mar em noite de tempestade. Sempre prestativa.

Temos absoluta certeza de que lá no Céu foi recebida com cânticos celestiais e flores por Nossa Senhora, por Jesus Cristo e Deus Pai e logo em seguida por familiares e uma legião de amigos. É mais uma estrela a brilhar eternamente, pois se encontra no reino celestial.

Só podemos agradecer por sua longevidade, exemplos de vida e uma prole abençoada. A senhora partiu, deixa muita saudade, mas jamais será esquecida.