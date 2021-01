Nesta sexta-feira (29) por volta das 9 horas, a equipe da PRF abordou um veículo, caminhão frigorífico, em Rondonópolis, conduzido por um homem de 26 anos.

Em conversa com o motorista, o mesmo relatou que havia carregado verduras no Paraná, na região de Foz do Iguaçu e entregaria na capital, Cuiabá. Foi solicitado que ele abrisse o compartimento de carga, para fiscalização do produto transportado.

Na sequência, ele admitiu que na verdade estava levando cigarros paraguaios em meio a carga de verdura, e mais algumas caixas de produtos oriundos do Paraguai na cabine do caminhão.