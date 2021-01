Equipes de técnicos da Unidade de Vigilância em Zoonoses do Município (UVZ) realizaram nesta quarta-feira (27) ações de dedetização contra o inseto barbeiro, que transmite a doença de chagas, em casas localizadas na região rural do Globo Recreio e ainda orientaram os moradores sobre as medidas de prevenção.

Como o município de Rondonópolis ainda registra incidência do barbeiro, e como o período de chuvas em que nos encontramos é o mais propício à proliferação do inseto transmissor da doença de chagas, as ações de prevenção e combate são necessárias para impedir a presença e proliferação dos mesmos.

Conforme os técnicos, isso ocorre por conta da variação da umidade e elevação da temperatura ambiente nessa época do ano, que cria as condições ideais para a sua reprodução e proliferação. O barbeiro vive e normalmente é encontrado em rachaduras nas paredes de casas de adobe e tijolo de barro. Mas, também podem ser encontrados dentro de móveis como: guarda-roupas, armários, embaixo de mobiliários, forro, bem como, nos quintais, e espaços de criadouros de animais, como galinheiros e chiqueiros, etc.

Vale lembrar que os técnicos da UVZ vem atuando fortemente nas zonas rural e urbana, onde haja suspeita da presença do barbeiro. Recentemente, uma ação da vigilância realizada na “Linha 1 da Gleba Rio Vermelho” acabou verificando a presença de barbeiros. Nesse local, os técnicos coletaram alguns insetos, promoveram a dedetização de residências, e orientaram os moradores sobre as medidas de prevenção para protegê-los.

Na verdade esse trabalho preventivo da vigilância em zoonoses é realizado ao longo de todo o ano, mas, é intensificado no período das chuvas, onde ocorre a maior incidência do inseto e quando o mesmo se encontra em pleno ciclo reprodutor. Quando o inseto é encontrado, é feita a captura e encaminhado à UVZ para a análise.

Por isso, a orientação da Vigilância é para que se procure manter limpos os quintais e terrenos, e galinheiros e chiqueiros ou criadouros de animais, organizados e limpos. E ainda, caso o morador encontre o inseto barbeiro em sua residência, não deve matá-lo com as mãos, sob pena do risco de contaminação pelas fezes dos mesmos; devendo realizar a consequente dedetização da residência, que é feita com inseticidas específicos.