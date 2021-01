Dando prosseguimento aos esforços para o tombamento das dependências da sede da Fazenda Velha, a Comissão de Patrimônio Histórico e Cultural da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) recebeu a equipe de Patrimônio Histórico da Secretaria de Estado de Cultura.

Para o encontro, foram convidados ainda a Comissão de Tombamento do Município de Rondonópolis, descendentes de antigos proprietários da Fazenda Velha e alguns representantes da sociedade civil.

Na reunião, houve consenso entre os presentes de que a ruína da casa/sede é passível de salvamento e reconstrução, porque se trata de um importante testemunho histórico do início do século passado e memória da cidade de Rondonópolis e toda região. Todas as partes envolvidas demonstraram acreditar que a atual família proprietária do imóvel se empenhará em dialogar com especialistas para que o tombamento e recuperação da casa/sede se torne uma realidade.

A necessidade de preservação desse importante local histórico ganhou força após o anúncio da construção de uma avenida para ligação da ponte construída sobre o Rio Vermelho, ao término da Avenida W-11, até a BR-364. A obra deve passar cerca de 200 a 300 m da casa histórica e, caso não haja uma providência no sentido de preservação, a grande movimentação de veículos pesados que deve ocorrer no local pode levar ao chão a estrutura que ainda resiste a ação do tempo.