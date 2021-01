O município de Rondonópolis mostrou força na geração de empregos formais no estado de Mato Grosso durante 2020, o ano da pandemia. O levantamento da evolução do emprego no País foi divulgado ontem (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Rondonópolis foi a cidade no estado de Mato Grosso que mais gerou empregos formais no ano, aqueles com carteira assinada e direitos garantidos, somando 2.315 novos postos de trabalho de saldo, sendo que foram contratadas 31.682 pessoas e demitidas 29.367 pessoas no mesmo período.

No cômputo geral do ano, os setores que mais empregaram na cidade foram o setor de serviços, que gerou saldo de 1.555 novos funcionários; a construção civil, que teve um saldo de 366 vagas; o comércio, com o saldo positivo de 248 contratações; e a indústria, que teve um saldo de 142 empregos.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

Durante o mês de dezembro de 2020, Rondonópolis fechou com saldo de 43 vagas de emprego (2.208 admissões e 2.165 demissões). Nesse mês, o comércio contratou 764 pessoas e demitiu 656, ficando com um saldo positivo de 108 empregos. A indústria contratou 323 pessoas e demitiu 271, ficando com um saldo de 52 empregados. Já o setor de serviços contratou 901 pessoas e demitiu 881 pessoas, fechando o mês com saldo de 20 empregados. A construção ficou com saldo negativo de -133 vagas em dezembro, com 182 admitidos e 315 desligados.