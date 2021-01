Nas últimas 24 horas avaliadas, foram 141 novos casos de Covid-19 confirmados. Agora, a cidade já soma 17.554 notificações desde o início da pandemia, com 16.465 pacientes recuperados, 461 óbitos e 628 pessoas que estão com o vírus ativo no momento.

Desses casos, 586 pacientes estão em isolamento domiciliar e são monitorados pela Secretaria de Saúde, e 42 estão hospitalizadas. Segundo a Prefeitura, 16 dos casos hospitalizados correspondem a casos suspeitos que aguardam o resultado do teste.

No momento, os hospitais de Rondonópolis possuem 32 pacientes em leitos de UTI com a Covid-19, 1 paciente em leito semi-intensivo e 25 em leitos de enfermaria. A cidade tinha disponíveis, no fim da tarde de ontem, 3 leitos de UTI SUS disponíveis para internação de moradores de toda a região, chegando a uma taxa de 93,3% de ocupação. Nos leitos semi-intensivos eram 9 vagas, e os leitos de enfermaria prosseguem com baixa ocupação.

Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde de ontem, 212.226 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 5.043 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.