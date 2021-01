Considerado um dos principais entroncamentos rodoviários do Brasil, o conhecido “Trevão”, em Rondonópolis, não deve passar por obras de readequação tão cedo. A espera pela construção de um viaduto no ponto de encontro das rodovias federais BR-163 e 364, para por fim aos problemas de tráfego naquela região, deve se prolongar ainda mais que o previsto.

Nas últimas reportagens publicadas pelo A TRIBUNA sobre o assunto, a informação era de que o projeto para a realização dessa importante intervenção estava em avaliação pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), após a Prefeitura de Rondonópolis e a concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho, entrarem em um acordo sobre os termos da obra.

A concessionária entregou, em 2019, a duplicação dos 2,3 km a partir do Trevão em direção ao terminal ferroviário de cargas, obra que melhorou a trafegabilidade da região consideravelmente, sendo que este projeto também foi feito em comum acordo com a administração municipal e aprovação da ANTT.

Já a readequação do Trevão, obra que não estava prevista no contrato de concessão, não foi incluída no projeto de duplicação devido a um pequeno impasse entre a concessionária e a Prefeitura Municipal. Após a resolução, o projeto foi enviado para a ANTT, para inclusão do valor do investimento no contrato de concessão por parte da Agência, o que até hoje não aconteceu.

A demora para essa aprovação esbarra em um problema ainda maior. A Rota do Oeste aguarda a decisão do Governo Federal sobre o futuro da concessão da BR-163, por meio da aprovação do Plano de Cura com a troca do controle acionário. Sem que isso aconteça, a empresa não somente não realiza a readequação do Trevão, como toda a duplicação da rodovia ainda pendente em outras regiões do estado, o que inclusive gerou críticas públicas do governador Mauro Mendes na semana passada.

Com isso, a construção do viaduto na região do Trevão ainda não faz parte do escopo de obras do contrato original de concessão da BR-163/364, e, por isso, a obra ainda não tem prazo para acontecer. Toda essa demora para que uma obra tão necessária para a região e para o escoamento da safra em Mato Grosso acontece, segue levando aos motoristas que passam pelas rodovias federais e moradores de Rondonópolis risco de acidentes, formação de longas filas, elevado tempo de espera no semáforo do Trevão e dificuldade para cruzar pistas.