A Prefeitura de Rondonópolis editou novo decreto municipal com determinações do Governo do Estado que visam evitar a transmissão do coronavírus. A medida adotada adéqua as normas em vigência no Município com as definições do Decreto Estadual nº 783, de 15 de janeiro de 2021. O Decreto Municipal nº 9.900, de 25 de janeiro, versa principalmente sobre as limitações de público em eventos.

De acordo com o decreto, fica proibida a realização de eventos sociais, festas, shows, atividades em casas noturnas e confraternizações com mais de 100 pessoas em espaços privados ou públicos, inclusive o uso de logradouros públicos, onde haja aglomeração e consumo de bebidas alcoólicas.

Ficam também limitados os eventos corporativos, entendidos como aqueles organizados por instituições públicas ou privadas. Nestes casos, devem ser respeitadas as regras sanitárias e distanciamento social previstas no Decreto Municipal nº 9623, de 23 de julho de 2020, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais nº 9749 e 9780/2020.