Segundo informado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta nova remessa de vacinas recebidas Rondonópolis ficará com 2.980 doses, que serão entregues ao Município nesta manhã (26).

O Governo de Mato Grosso enviou, para o Polo Regional de Saúde de Rondonópolis, 3.760 doses da vacina AstraZeneca/Oxford e 1.700 doses da CoronaVac, para serem distribuídas aos 19 municípios da região sul. As vacinas chegaram à cidade por volta das 10 horas, no Aeroporto Maestro Marinho Franco, e foram encaminhadas para o Escritório Regional de Saúde sob escolta policial.

O restante das vacinas será distribuído aos 18 municípios da região, proporcionalmente ao número de habitantes, o que deve ser feito nesta manhã com o apoio da Polícia Militar (PM), que fará a escolta das doses até as cidades.

Conforme informado pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, todo o montante recebido pela cidade será utilizado já como primeira dose do imunizante em trabalhadores da saúde, diferente do que ocorreu com o primeiro lote recebido na semana passada, quando a segunda dose das pessoas que foram imunizadas naquele primeiro momento, 1.649, foram reservadas para a aplicação da segunda dose.