Pelo segundo dia consecutivo o Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Rondonópolis, sobre a pandemia do coronavírus, não notificou nenhum novo óbito pela Covid-19 na cidade. Com isso, o município manteve o número de 458 mortes registradas desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas avaliadas, o volume de casos positivos da doença saltou para 17.413 desde o início da pandemia, com 74 novos casos com relação ao balanço anterior. Do número total de infectados, 16.379 se recuperaram da doença, o que corresponde a 94.1% do total de casos.