A obra de recuperação do pavimento asfáltico do Anel Viário, no trecho compreendido entre a MT-130 e a BR-163/364, foi entregue oficialmente no dia 7 de fevereiro de 2020. Menos de um ano após essa entrega, e pela terceira vez, o asfalto novo volta a ficar repleto de buracos. Os defeitos no pavimento se concentram especialmente em locais em que é possível observar pouca ou quase nenhuma drenagem. Nesses pontos, uma espécie de “torção” às margens da pista, problema que costuma se formar quando existe a junção de veículos pesados e drenagem ruim das águas pluviais, estão por várias partes.

Contudo, buracos começam também a se formar em outros pontos, colocando em risco, especialmente os motociclistas que trafegam pelo trecho, a grande maioria moradores de Rondonópolis. Outra questão que preocupa muito é o acúmulo de lixo e entulho às margens da pista, o que pode ser visto por todo o trecho citado. O descarte de todo tipo de material, incluindo de grande porte, como sofás e geladeiras, se tornou algo comum no Anel Viário, levando risco aos moradores dos bairros mais próximos, como a Vila Mineira, Edelmina Querubim e Carlos Bezerra. Entenda A obra de reparos no Anel Viário, que teve início em agosto de 2019 e foi entregue oficialmente em fevereiro de 2020, foi executada pela empresa Enpa Engenharia e Parceria Eirelli ao custo de R$ 5,947 milhões, para a recuperação dos pouco mais de 16 quilômetros de extensão do trecho Jardim das Flores à BR-163/364.

O contrato com a empresa previa a restauração de 40 centímetros a partir da sub-base, pois na época não havia sido detectado nenhum problema no subleito, que fica abaixo da sub-base, Com a descoberta desse problema, a empresa responsável fez, a partir de um aditivo, a colocação de uma camada asfáltica em toda a extensão da via.

Em seguida, começaram a surgir buracos na pista, por duas vezes, que também foram corrigidos pela Enpa Engenharia. Após um longo de período de estiagem e com o retorno das chuvas, o problema está de volta. Histórico Em situação de total abandono na gestão Pedro Taques, o governo Mauro Mendes recebeu o Anel Viário sem condições alguma de trafegabilidade. Com buracos que impossibilitavam a passagem de veículos de passeio e tornava o tráfego dos pesados insustentável, as ruas e avenidas de Rondonópolis acabaram virando opção para os motoristas que precisavam fazer a ligação entre entre as rodovias federais BR-163 e 364 e as estaduais, MT-130 e 270.

Após muita cobrança, o Estado iniciou a recuperação da pista alguns meses após o início da atual gestão. Para celebrar a obra, não faltaram representantes políticos de Rondonópolis, especialmente os deputados estaduais, bem como o ato de inauguração foi realizado com grande festa e muito palanque para políticos locais e com pretensões a nível de Mato Grosso e Brasil.