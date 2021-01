O Governo de Mato Grosso recebeu, entre doses da Coronavac e da AstraZeneca/Oxford, 35 mil novas doses de vacinas imunizantes contra o coronavírus. O carregamento da Coronavac chegou ontem (25) em um voo comercial, no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, com 11 mil doses, e foi levado para o Centro de Distribuição da Secretaria de Estado de Saúde.

No domingo (25), Mato Grosso já havia recebido do Ministério da Saúde 24 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford, que também chegaram em um voo comercial.

A única informação, até então, era de que as equipes da Vigilância Estadual trabalhavam na conferência da quantidade, na catalogação dos imunizantes e no encaixotamento para distribuição.

De acordo com o direcionamento do Ministério da Saúde, as doses recebidas neste momento seguem exclusivamente para trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19.

A expectativa é de que, desta vez, com um volume maior de doses recebidas, seja possível iniciar a imunização do segundo público-alvo previsto na Fase 1 do Plano de Vacinação do Município, que são os idosos institucionalizados.