A direção nacional do Banco do Brasil vai estudar a fundo e planeja rever algumas decisões prévias nos próximos 15 dias para Mato Grosso, o que pode manter aberta a agência da instituição financeira da Dom Pedro II, que recentemente entrou na lista de fechamentos do banco.

Uma solicitação da vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos) para que a direção nacional do BB pudesse rever a decisão administrativa quanto a agência, foi levada pelo senador da República, Wellington Fagundes (PL), em reunião com representantes da instituição financeira, ontem (25), em Brasília.

A parlamentar salienta que Rondonópolis já caminha para 250 mil habitantes e só o seu poderio econômico atual já justificaria a permanência da agência, contudo as projeções de crescimento para os próximos anos justificam ainda mais o olhar prioritário do banco público.