Fotos enviadas para a reportagem, mostram uma mulher desmaiada na calçada e as pessoas em sua volta. Já, outra imagem detalha a longa fila do lado de fora da agência da Avenida Cuiabá, onde a maioria das pessoas ainda estão sem máscaras.

As longas filas da Caixa Econômica Federal (CEF), em Rondonópolis não param de gerar transtornos. Ontem (25) uma leitora do A TRIBUNA reclamou que as pessoas continuam passando horas ao sol nas filas e alguns têm até passado mal.

Conforme publicado, os vereadores já adiantaram que irão elaborar um documento solicitando mais agilidade no atendimento nas agências da Caixa Econômica Federal da cidade. A solicitação foi do vereador Dico Sodré (SD), que avaliou o atendimento ao público da Caixa muito moroso.

Além disso, ele relatou que uma das agências tem apenas 15 servidores para se revezarem em vários atendimentos, prejudicando o atendimento dos caixas que tem apenas um servidor atendendo. Segundo o vereador Dico Sodré, os vereadores ficaram de se reunir para discutir a elaboração de um documento que será entregue na superintendência da Caixa solicitando melhorias no atendimento.

Ainda no começo do ano passado, quando a pandemia teve início, para tentar amenizar o sofrimento das pessoas que precisam enfrentar fila na Caixa Econômica Federal, em Rondonópolis, algumas medidas foram tomadas a partir de uma força tarefa composta pela Prefeitura de Rondonópolis, com o apoio da Polícia Militar (PM), que definiu pela interdição da Rua Arnaldo Estevão, no trecho entre a Avenida Marechal Rondon e a Avenida Amazonas, onde foram instaladas tendas e cadeiras para a população aguardar atendimento.