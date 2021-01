Com mais 75 casos confirmados de Covid-19 em Rondonópolis, a cidade chegou a 17.339 notificações da doença desde o início da pandemia. Desse total, 16.379 pacientes conseguiram se recuperar e 458, infelizmente, perderam a vida para a doença. No Boletim Epidemiológico emitido no fim da tarde de ontem (25), nenhuma morte foi notificada. Contudo, no fim de semana, três óbitos em decorrência da Covid-19 foram registrados na cidade. No sábado (23), um homem de 53 anos morreu no Hospital da Unimed, sendo que o mesmo tinha como comorbidades hipertensão e diabetes. No domingo (24), duas mortes foram registradas na Santa Casa de Misericórdia. Um homem de 83 anos, que tinha como comorbidades hipertensão e problemas pulmonares e um homem de 72 anos, que tinha como comorbidades hipertensão e sequela de acidente vascular encefálico (ave).

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

Ontem, 502 pessoas estavam sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo 462 em isolamento domiciliar e 40 hospitalizadas, sendo desse total 14 casos ainda tratados como suspeitos e 26 casos já confirmados por meio de exames.

Do total de hospitalizados, 35 ocupam leitos de UTI, 1 ocupa leito semi-intensivo e 18 leitos de enfermaria. No fim da tarde de ontem, todas as UTIs SUS do Hospital Regional estavam ocupadas e, na Santa Casa, 2 leitos de UTI SUS estavam ainda disponíveis para internação de pacientes de Rondonópolis e região. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria está abaixo de 30% nas redes pública e privada. Em Rondonópolis, a Covid-19 afetou mais as mulheres, porém provocou mais óbitos de homens. Dos 17.339 casos da doença desde o início da pandemia, 9.130 foram mulheres infectadas, e 8.209 foram homens. A faixa etária mais atingida é a que vai de 36 a 55 anos. Com relação aos óbitos, das 458 mortes ocorridas na cidade 185 foram mulheres, e 283 homens. O maior volume de óbitos ocorreu entre pessoas com idade de 56 a 80 anos, e acima de 80 anos, demonstrando como a doença é agressiva para pessoas com mais idade. Mato Grosso A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde de ontem, 209.004 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 4.993 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Foram notificadas 916 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado e 25 novos óbitos. Dos 209.004 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 7.884 estão em isolamento domiciliar e 195.123 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 272 internações em UTIs públicas e 298 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 67,67% para UTIs adulto e em 34% para enfermarias adulto. Classificação Dezesseis municípios estão com risco moderado de contaminação pela Covid-19 em Mato Grosso. Segundo a SES-MT, configuram na classificação com risco “moderado” para o novo coronavírus Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande, Cáceres, Alta Floresta, Barra do Garças, Nova Mutum, Sinop, Sorriso, Colíder, Primavera do Leste, Juara, Apiacas, Carlinda, Castanheira, Reserva do Cabaçal.

Outros 125 municípios estão na classificação “baixo”, e não apresentam altos riscos de contaminação. Os indicadores de classificação de risco são atualizados duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, e os resultados são divulgados nos Boletins Informativos da SES.