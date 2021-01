Segundo informações da prefeitura de Rondonópolis, representantes do Departamento de Vigilância, Sanitária e Ambiental, Paulo Padim e Wagner Santos, respectivamente, ambos da Secretaria Municipal de Saúde e, o Presidente da Associação de Bares, Lanchonetes e Similares da Avenida Lions Internacional, Wanderson Zandonadi Couto, se reuniram na tarde deste domingo (24), quando firmaram uma parceria entre a prefeitura e a associação.

Ficou decido que a municipalidade fará a sanitização dos estabelecimentos e calçadas em frente aos mesmos, para combater e controlar a presença e circulação do coronavírus nesses locais.

Segundo assessoria do município, o Gerente da Vigilância Ambiental Wagner Santos, informou que ficara combinado que a associação manterá contato com os membros proprietários de estabelecimentos, para que os mesmos, providenciem o acesso dos Técnicos da Vigilância Ambiental e Sanitária, para fazer o combate e controle, através da borrifação de produtos organoclorados que combatem a presença do vírus, sem no entanto, provocar dano a saúde pública.

Também ficou acertado que os estabelecimentos comerciais, não abrirão as portas ao público na noite dsta segunda-feira (25), pois a partir das 20h, a prefeitura e suas equipes de combate: Sanear, Coder, Técnicos da UVZ e Corpo de Bombeiros, sanitizarão os ambientes públicos.

Ainda conforme o que ficou decidido, a sanitização vai começar pelos estabelecimentos dispostos na avenida a partir da confluência da Rua Fernando Corrêa da Costa com a Lions Internacional próximo ao Hospital Municipal, e vai se estender ao longo da Lions, até a rotatória do Rondon Plaza Shopping.

A prefeitura de Rondonópolis, através do Gerente da Vigilância Sanitária, Paulo Padim, fez informou que os comerciantes aprovaram a parceria e que ficaram agradecidos com a iniciativa da prefeitura em sanitizar estes ambientes de concentração pública, no intuito de reduzir a presença e circulação do vírus na cidade.

O gabinete de comunicação do município reafirmou que este trabalho de combate e contenção nos espaços públicos na região central da cidade, já vem sendo realizado, principalmente nos locais onde comumente acontece grande concentração e movimentação de pessoas, como; praças públicas; terminais de ônibus, calçadas de bancos e agências lotéricas, bem como, em frente a empresas, cujos locais, ocorre grande movimentação de pessoas.

Neste final de semana a força tarefa da prefeitura sanitizou as instalações da Central de Regulação e, a Secretaria Municipal de Esportes. E hoje (25) a equipe de combate ao coronavírus volta a sanitizar a região central, começando pela Praça dos Carreiros, Praça Brasil, seguindo pelas avenidas centrais: Marechal Rondon; Amazonas e Cuiabá, até o Casario, na região do Cais.